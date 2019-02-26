صحفيو الإذاعة الجزائرية الحكومية يتظاهرون ضد "تكميم الأفواه"

تظاهر العشرات من صحافيي الإذاعة الجزائرية الرسمية، يوم الثلاثاء، أمام مبنى الإذاعة في شارع الشهداء بوسط العاصمة الجزائرية، ضد ما أسموه بـ"تكميم الأفواه".

وشارك أغلبية صحفيي التلفزيون والإذاعة العمومية في الوقفة أمام المدخل الرئيسي حاملين شعارات تندد بالتعليمات التي تحول دون ممارسة مهامهم الصحفية في تغطية الاحتجاجات الأخيرة بكل موضوعية.

ورفع المحتجون شعارات متعددة أهمها "إذاعة حرة ديمقراطية" و"إذاعة وطنية.. خدمة عمومية" و"لا للرقابة.. نعم للمسؤولية".

ويوم الاثنين، وجه صحفيون من "إذاعة الصومام" المحلية الحكومية بولاية بجاية (شمال الجزائر) رسالة إلى المدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكل يطالبون من خلالها بفتح مجال الحريات، وعبر أصحاب الرسالة عن حالة الضيق والحرج التي يعيشونها بسبب عدم قدرتهم على تغطية الحراك الشعبي، الذي تعرفه مختلف مناطق الولاية

وطلب الصحفيون العاملون في "الصومام" بفتح المجال أمامهم للقيام بنشاطاتهم الإعلامية المهنية، ونقل الوقائع التي تحدث في الميدان، قائلين أنهم لا يستطيعون تجاهل تغطية أحداث تقع أمام مقر الإذاعة، وفي محيطهم القريب، خاصة بعد مسيرة الجمعة الماضية، رفضا للعهدة الخامسة.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية