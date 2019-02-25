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ترامب: مواطننا المحتجز في اليمن عاد لأسرته وأشكر الإمارات على الدعم

أخبار العالم العربي

ترامب: مواطننا المحتجز في اليمن عاد لأسرته وأشكر الإمارات على الدعم
Reuters JIM YOUNG
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عودة المواطن الأمريكي داني بيرتش إلى أسرته بعد احتجازه في اليمن لعدة أشهر، وقدم الشكر للإمارات على المساعدة في الإفراج عنه.

وكتب ترامب في حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "يسرني أن أعلن اليوم أن داني بيرتش، مواطن الولايات المتحدة الذي احتجز كرهينة في اليمن منذ 18 شهرا عاد إلى زوجته وأطفاله".

وأضاف ترامب: "أثمن كل التثمين مساعدة الإمارات العربية المتحدة في عودة داني إلى الوطن"، مضيفا أن الولايات المتحدة تواصل التعاون مع الشركاء الأجانب عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية والأمنية.

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يذكر أن المواطن الأمريكي بيرتش كان محتجزا لدى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن منذ سبتمبر عام 2017. وفي يناير 2018 أفرج عنه الحوثيون، وتم نقله إلى سلطنة عمان.

المصدر: RT

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