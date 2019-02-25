الأمن يحقق مع مواطن كندي من أصول مصرية بعد توقيفه في مطار القاهرة

أفادت مصادر بأن السلطات المصرية أحالت مواطنا كنديا من أصل مصري يدعى، أحمد الباز، إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق في صلته بجماعات عنف في مصر.

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وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن المصرية أوقفت المواطن الكندي عقب وصوله إلى مطار القاهرة، بطلب من قبل أجهزة أمنية سيادية، بحسب نفس المصادر.

وتدقق السلطات المصرية في ملفات بعض المقيمين بالخارج ممن لهم صلات مفترضة بجماعات العنف في مصر، على إثر قيام انتحاري أمريكي، من أصول مصرية بتفجير نفسه قبل أسبوع، وترحيل ألمانيين من أصول مصرية ينتميان لتنظيمات متطرفة.

وأعلنت الخارجية الكندية الاثنين أنها على علم بتوقيف المواطن الكندي في مصر، ممتنعة عن ذكر التفاصيل، حيث جاء الإعلان بهذا الخصوص على لسان المتحدث باسم الخارجية، ريتشارد ووكر، عقب إعلان أسرة الشخص الموقوف عن ذلك لشبكة "سي بي سي" الكندية.

المصدر: RT