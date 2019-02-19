مصر.. انتحاري "الدرب الأحمر" فخخ منزله قبل العملية

تحفظت الجهات الأمنية المصرية على مواد تستخدم في صناعة المواد المتفجرة بمنزل الإرهابي الذي فجر نفسه في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة مما أسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن خبراء المعمل الجنائي انتهوا من رفع الأدلة الجنائية من موقع انفجار العبوة الناسفة، التي كانت بحوزة الإرهابي أثناء ضبطه بمنطقة الدرب الأحمر وسط القاهرة، تمهيدا لفحصها وكتابة تقرير متكامل عنها وتسليمه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

كما نقل الموقع عن مصادر أمنية أن الداخلية عثرت على قنبلة داخل شقة منفذ التفجير الإرهابي الحسن عبد الله 37 عاما، وأمرت بإخلاء العقار واستدعاء خبراء المفرقعات لتفكيك القنبلة.

وأشار المصدر إلى أن الإرهابي زود العبوة بعداد تنازلي، بحيث تنفجر في المنزل بأكمله بعد تنفيذه عمليته الإرهابية.

كما أوضح مصدر أمني آخر لموقع "مصراوي"، أن الشقة حوت كميات كبيرة من المتفجرات، بالإضافة إلى فوارغ قنابل ومادة TNT شديدة الانفجار.

وأعلنت الداخلية المصرية مساء أمس محاصرة عنصر إرهابي قبل تفجير نفسه بعبوة ناسفة بمنطقة الدرب الأحمر وسط القاهرة، مما أسفر عن مصرعه ومقتل أميني شرطة وضابط من قوة الأمن الوطني ومباحث القاهرة.

كما صرحت الداخلية أيضا بأن الإرهابي الذي لاحقته قوات الأمن متورط في زرع عبوة ناسفة أثناء مرور قوة أمنية قرب مسجد الاستقامة يوم الجمعة الماضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية