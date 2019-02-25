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مساعد وزير الخارجية الإيراني يصل العراق في زيارة مفاجئة

أخبار العالم العربي

مساعد وزير الخارجية الإيراني يصل العراق في زيارة مفاجئة
Sputnik Sergey Mamontov
بغداد، الأرشيف
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وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة لم يعلن عنها سابقا.

وقال مراسل RT في بغداد، إن "عراقجي وصل صباح اليوم إلى العاصمة العراقية"، مبينا أن "عراقجي التقى مباشرة مع رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول اللقاء.

المصدر: RT

 

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