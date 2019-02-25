الجالية الجزائرية في فرنسا تتظاهر ضد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة (فيديو)

استجابة لدعوة من حركة "مواطنة" نظمت الجالية الجزائرية في فرنسا مظاهرة ضخمة في ساحة الجمهورية بباريس احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي مئات المتظاهرين، رافعين شعارات مناهضة لبوتفليقة والسلطة الحاكمة في الجزائر.

#Paris Le 18 avril 2019 élection présidentielle en #Algérie .

Les algériens se mobilisent à Paris contre ce qu'ils considèrent comme un "coup de force" du 5e mandat de #Bouteflika et appellent à "Un Etat de droit".#Algeriepic.twitter.com/V87499HTuV — Stéphanie Roy (@Steph_Roy_) 24 февраля 2019 г.

وتتزامن هذه المظاهرات في فرنسا مع مظاهرات في العاصمة الجزائرية خرج فيها مئات المواطنين احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وردد المتظاهرون شعارات "الجزائر حرة ديمقراطية" و"لا للعهدة الخامسة"، فيما حاولت الشرطة تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

"FLN dégage" Rassemblement place de la République à Paris contre un 5e mandat de #Bouteflika#Algeriepic.twitter.com/yRF9Mp5jY7 — Malik Acher (@MalikAcher_RTFr) 24 февраля 2019 г.

المصدر: وكالات