بالفيديو.. مظاهرات تجتاح ولايات الجزائر ضد ترشح بوتفليقة والأمن يتصدى للمحتجين

خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات بالعاصمة الجزائر يوم الجمعة بعد أيام من إطلاق نداءات للاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية للمرة الخامسة.

وأفاد موقع "تي إس إيه" الجزائري بأن العديد من المظاهرات والمسيرات تم تنظيمها في عديد من الولايات، وكانت أكبرها في ولاية عنابة (شمال شرق الجزائر).

ورفع المتظاهرون الأعلام الجزائرية واللافتات رافضين العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.

وأشار موقع صحيفة "الخبر" إلى أن المتظاهرين حاولوا السير باتجاه مقر رئاسة الجمهورية في المرادية، إلا أن قوات الأمن منعتهم من التوجه إلى هناك وصدتهم باستعمال خراطيم المياه لتفريقهم.

وأضافت الصحيفة أن المحتجين توجهوا بعد ذلك إلى مقر المجلس الشعبي الوطني.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية