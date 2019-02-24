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سرايا القدس: لدينا صواريخ تدميرية تصل تل أبيب وسنرد على أي حماقة ترتكبها إسرائيل

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سرايا القدس: لدينا صواريخ تدميرية تصل تل أبيب وسنرد على أي حماقة ترتكبها إسرائيل
Reuters Ahmed Jadallah
أحد عناصر سرايا القدس
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أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أبو حمزة، امتلاك السرايا لصواريخ دقيقة من ناحية التفجير والتدمير والمدى.

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وقال أبو حمزة إن:" المهندسين التابعين لسرايا القدس تمكنوا من تطوير الصواريخ ليصل مداها إلى ما بعد مغتصبة "نتانيا" المقامة على أرضنا المحتلة من العام 48."

وقال الناطق باسم سرايا القدس في لقاء مصور لفيلم "وأعدوا" الذي عرضته قناة العالم الفضائية:" سرايا القدس استطاعت من خلال مهندسيها تطوير الصواريخ لتضرب تل الربيع المحتلة ونتانيا وما بعد نتانيا أيضا".

وتوعد أبو حمزة "الكيان الصهيوني بمفاجأة أعدتها الوحدة الصاروخية لسرايا القدس للرد على أي حماقة سيرتكبها، بجعل المدن والبلدات المحتلة جحيما".

المصدر: الموقع الرسمي لسرايا القدس

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