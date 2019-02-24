مصدر كردي: الأمريكيون ينقلون 50 طنا من ذهب "داعش" في الباغوز إلى الولايات المتحدة

قال مصدر مقرب من "الوحدات الكردية" إن القوات الأمريكية نقلت أطنانا من ذهب تنظيم "داعش" مؤخرا إلى الولايات المتحدة، تاركة كمية قليلة للوحدات.

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وأضاف المصدر أن "عشرات الأطنان من الذهب الذي كان بحوزة "داعش" في جيبه الأخير بمنطقة الباغوز في ريف دير الزور بات بيد الأمريكيين، بحسبما ذكره موقع "باسنيوز" الكردي، يوم السبت.

وتابع المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن "حوالي 50 طنا من ذهب "داعش" نقلها الأمريكيون إلى بلادهم عبر قواعدهم في كوباني غربي كردستان، فيما أبقوا كمية قليلة من الذهب للوحدات"، دون أن يحدد الكمية التي تركت.

وللقوات الأمريكية مطار جنوب كوباني، يستخدم لنقل الشحنات العسكرية والتعزيزات منذ سنوات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد نشر في الأسابيع الماضية، خبرا أكد فيه أن المنطقة التي يتحصن فيها التنظيم بقادته وعناصره، تحوي على قرابة 40 طنا من الذهب وعشرات الملايين من الدولارات.

ونقل المرصد السوري عن المصادر التي وصفها بـ"الموثوقة"، أن الذهب الموجود في المعقل الأخير لـ"داعش" جرى جمعه من كافة المناطق التي سيطر عليها التنظيم سابقا".

المصدر: موقع "باسنيوز" الكردي