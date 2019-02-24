سقوط "صخرة ناصر" العملاقة في مصر (فيديو+صور)

قال محافظ القاهرة خالد عبد العال، إن التحرك السريع لأجهزة الدولة، أنقذ الكثير من الأرواح، بعد سقوط صخرة ناصر، اليوم الأحد، والتي تبلغ مساحتها 15×15 مترا نسبة لمنشأة ناصر بالقاهرة.

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وأوضح المحافظ أن المنطقة غير مأهولة بالسكان، وذلك بعد إخلائها الشهر الماضي وفق توصيات اللجنة العلمية.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية له، أن سقوط الصخرة لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، نظرا لبعدها عن المنطقة المأهولة بالسكان، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة نقلت 82 أسرة، كانت تقطن بالقرب منها، إلى مساكن آمنة بمشروع الأسمرات الحضاري.

ولفت إلى أن أجهزة المحافظة واللجنة العلمية الجيولوجية، رصدتا ظهور تشققات بالجبل.

المصدر: RT