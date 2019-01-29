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مصر.. انهيار صخري جديد في الدويقة

أخبار العالم العربي

مصر.. انهيار صخري جديد في الدويقة
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية، عن وقوع انهيار صخري في جبل المقطم، مساء اليوم الثلاثاء، بمنطقة الدويقة.

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وأوضحت فضائية "دي إم سي" المصرية، أن الانهيار الصخري أدى إلى تضرر 28 أسرة.

وتقع منطقة الدويقة جنوب شرق مدينة القاهرة، وتسمى أيضا بمنطقة جبل الدويقة نظرا لأنها تقع في سفح جبل المقطم.

وقال رئيس حي منشأة ناصر اللواء محمد عبد الجليل، إن جزءا بسيطا سقط من صخرة، ولا يوجد خسائر في الأرواح أو المنازل.

وأكد عبد الجليل أن المنطقة منذ فترة مصنفة ذات خطورة جيولوجية، وتم إخلاؤها وتسكين الأسر فـي حي الأسمرات 1 و2، وتم فرض سيطرة أمنية في مكان السقوط.

وأشار إلى توسيع دائرة الأمان وإخلاء 14 عقارا إضافيا.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر غادة والي الحادث، وطلبت نقل 28 أسرة إلى منطقة الأسمرات لإيوائهم.

المصدر: الشروق

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