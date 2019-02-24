 
مباشر

مقتل 24 مدنيا بانفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في ريف السلمية وسط سوريا

أخبار العالم العربي

مقتل 24 مدنيا بانفجار لغم من مخلفات تنظيم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/li4i

لقي 24 مدنيا مصرعهم جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش"، أثناء مرور سيارة، كانت تقل عمالا في منطقة وادي العذيب بريف السلمية وسط سوريا.

وأفاد مصدر طبي لـ"RT" أن 18 جثة لمدنيين وعدد من الجرحى وصلوا للمشفى الوطني في مدينة سلمية، نتيجة الانفجار.

وتتكرر في الآونة الأخيرة هذه الحوادث في المناطق، التي تم تطهيرها من مسلحي تنظيم "داعش"، حيث لقي 7  مدنيين الشهر الجاري مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجار لغم زرعه مسلحو التنظيم قبل أن يتم طردهم من محيط قرية رسم الأحمر بريف سلمية الشرقي بحماة.

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ولاية مونتانا.. عديمة الفائدة ومعروضة للبيع بتريليون دولار!