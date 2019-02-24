أول تعليق للأمير السعودي خالد بن سلمان بعد تعيينه نائبا لوزير الدفاع

عبر الأمير خالد بن سلمان، عقب تعيينه نائبا لوزير الدفاع، عن شكره وتقديره للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، متعهدا أن يكون سيفا لوزير الدفاع في وجه كل معتد على وطنه.

وكتب الأمير خالد عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، "ها نحن نعود لميدان العز والشرف"، سائلا الله عز وجل التوفيق في مهامه الجديدة في خدمة دينه ووطنه وقيادته.

يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتعييني نائباً لوزير الدفاع. وأسأل الله العون في خدمة ديني ووطني. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 24 февраля 2019 г.

ها نحن نعود لميدان العز والشرف وإن شاء الله أكون سيفاً لسمو سيدي وزير الدفاع في وجه كل معتدي على وطننا الغالي. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني في تحقيق رؤية القيادة لخدمة رجالاً عرفتهم مخلصين لدينهم ووطنهم. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 24 февраля 2019 г.

وكان الأمير خالد نشر تغريدة سابقة يوم السبت، أرفقها بصورة جمعته بجنود بلاده المصابين على جبهات القتال، والذين يتلقون العلاج حاليا في الولايات المتحدة، مشيدا ببسالتهم وشجاعتهم ودورهم في الدفاع عن وطنهم.

من منطلق توجيهات القيادة بخدمة جنودنا البواسل.تشرفت بلقاء اخواني الابطال المصابين في ميدان الشرف دفاعا عن الوطن، ممن يتلقون العلاج في الولايات المتحدة. هنيئا لكم هذا الشرف العظيم ياحماة الوطن. اسأل الله النصر المؤزر لجنودنا بكل الجبهات، وان يرحم شهدائنا ويشفي مصابينا عاجل غير آجل pic.twitter.com/w2SkgqIVue — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 23 февраля 2019 г.

وصدر أمر ملكي سعودي مساء يوم السبت، بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وإعفائه من منصبه كسفير الرياض لدى واشنطن.

المصدر: RT