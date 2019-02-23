أمر ملكي بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير
صدر أمر ملكي مساء يوم السبت، بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.
#أمر_ملكي : يعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.#عاجل_واس— واس (@spagov) 23 февраля 2019 г.
كما صدر أمر ملكيا ثان بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة بمرتبة وزير.
#أمر_ملكي : تعين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.#واس— واس (@spagov) 23 февраля 2019 г.
جدير بالذكر أن الأمير خالد بن سلمان كان يشغل منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، قبل صدور الأمر الملكي يوم السبت 23 فبراير.
المصدر: واس