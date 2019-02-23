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أمر ملكي بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير

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أمر ملكي بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير
Globallookpress
السعودية
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صدر أمر ملكي مساء يوم السبت، بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

كما صدر أمر ملكيا ثان بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة بمرتبة وزير.

جدير بالذكر أن الأمير خالد بن سلمان كان يشغل منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، قبل صدور الأمر الملكي يوم السبت 23 فبراير.

المصدر: واس

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