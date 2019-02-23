مصدر عراقي لـRT: تلقينا دعوة لحضور مؤتمر وارسو واعتذرنا

كشف مصدر دبلوماسي عراقي، اليوم السبت، سبب تلقي العراق دعوة لحضور مؤتمر وارسو الذي عقد قبل أيام في بولندا، لكنه اعتذر.

وقال لـRT إن "العراق تلقى دعوة رسمية لحضور المؤتمر، لكنه اعتذر عن الحضور ولم يلبها"، مبينا أن "العراق يحمل رسالة تؤكد ضرورة الاستدامة في تعزيز مسارات التوازن في المنطقة".

وأضاف أن "العراق يؤمن بضرورة أن تحل كل المشاكل وفق آليات لا تضيع فيها حقوق الشعوب، وأن يكون كل شيء بعيدا عن المسارات غير الدبلوماسية".

يذكر أن معلومات تناقلتها وسائل إعلام عراقية تشير إلى وجود رفض أمريكي منع العراق من حضور مؤتمر وارسو.

المصدر: RT