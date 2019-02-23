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جريمة بشعة في صعيد مصر ضحيتها طفل!

أخبار العالم العربي

جريمة بشعة في صعيد مصر ضحيتها طفل!
Reuters
الأمن المصري
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تجري الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط بصعيد مصر، تحقيقات موسعة بعد العثور على طفل يدعى محمد حسين أحمدة جودة، مقتولا بعد اختطافه من قبل مجهولين.

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وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن طفلا تم قتله بعد اختطافه بساعات، حيث تشير التحريات الأولية إلى أن الأخذ بالثأر المنتشر في تلك المنطقة قد يكون الدافع وراء تلك الجريمة المروعة.

وتشهد مناطق عدة في صعيد مصر عمليات ثأر، يذهب ضحيتها الكثير من الشباب والأطفال، حيث يستهدف الأخذ بالثأر أكبر الخسائر للعائلة المستهدفة من خلال قتل شبابها وأطفالها.

المصدر: RT

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