جريمة بشعة في مصر يرتكبها أب في حق ابنته.. ووفاتها المفاجئة تفضحه!

ارتكب مواطن مصري جريمة بشعة في حق ابنته الصغيرة، بعد أن طلبت منه الذهاب إلى والدتها، نظرا لأنه تزوج من امرأة أخرى.

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وكشفت التحقيقات، أن المتهم قام بتعذيب ابنته ومنعها من الطعام والشراب حتى الموت، وقامت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، موجهة إليه تهمة القتل.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة، إنه "انفصل عن والدة الطفلة منذ فترة، وكانت تريد الذهاب إلى والدتها دائما بعد أن تزوج من أخرى، ففكر في تأديبها عن طريقة حرمانها من الطعام والشراب، وتقييدها، وضربها في أنحاء مختلفة من جسدها بالحزام حتى ماتت".

وأضاف المتهم، أنه لم يقصد قتلها بل إنه تفاجأ بوفاتها، حيث تركها عدة أيام دون طعام بقصد تأديبها، فأمرت النيابة بقرارها السابق، وصرحت بدفن جثة الطفلة بعد الانتهاء من إعداد تقرير التشريح.

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت إخطارا بوفاة طفلة داخل شقة والدها، وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة، تبين وجود آثار تعذيب على مناطق متفرقة من جسدها، وبسؤال زوجة المتهم اعترفت بأن والدها قيدها لتعديل سلوكها.

المصدر: أخبار اليوم