 
مباشر

جريمة بشعة في مصر يرتكبها أب في حق ابنته.. ووفاتها المفاجئة تفضحه!

أخبار العالم العربي

جريمة بشعة في مصر يرتكبها أب في حق ابنته.. ووفاتها المفاجئة تفضحه!
AFP Aly FAHIM
الأمن المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lfee

ارتكب مواطن مصري جريمة بشعة في حق ابنته الصغيرة، بعد أن طلبت منه الذهاب إلى والدتها، نظرا لأنه تزوج من امرأة أخرى.

إقرأ المزيد
الأمن المصري
الأمن المصري يكشف تفاصيل جريمة بشعة في محافظة الدقهلية

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قام بتعذيب ابنته ومنعها من الطعام والشراب حتى الموت، وقامت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، موجهة إليه تهمة القتل.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة، إنه "انفصل عن والدة الطفلة منذ فترة، وكانت تريد الذهاب إلى والدتها دائما بعد أن تزوج من أخرى، ففكر في تأديبها عن طريقة حرمانها من الطعام والشراب، وتقييدها، وضربها في أنحاء مختلفة من جسدها بالحزام حتى ماتت".

وأضاف المتهم، أنه لم يقصد قتلها بل إنه تفاجأ بوفاتها، حيث تركها عدة أيام دون طعام بقصد تأديبها، فأمرت النيابة بقرارها السابق، وصرحت بدفن جثة الطفلة بعد الانتهاء من إعداد تقرير التشريح.

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت إخطارا بوفاة طفلة داخل شقة والدها، وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة، تبين وجود آثار تعذيب على مناطق متفرقة من جسدها، وبسؤال زوجة المتهم اعترفت بأن والدها قيدها لتعديل سلوكها. 

المصدر: أخبار اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ضابط شرطة يعالج لاعبا مصابا في الدوري المصري