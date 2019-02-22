التحالف الدولي يقتل "ذئب داعش" في العراق

لقي عنصران من تنظيم "داعش" مصرعهما بقصف نفذه التحالف الدولي في صلاح الدين شمال بغداد، بحسبما أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية يوم الجمعة.

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وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية أن طيران التحالف الدولي دمر أنفاقا للتنظيم وقتل ما وصفته بـ"ذئب مكحول".

وقالت في بيان إن القصف استهدف أنفاقا في جبال مكحول غرب قرية المسحك.



وأضافت أن "ذئب مكحول" هو أحد الذين قاموا بقتل الأشقاء الثلاثة الذين كانو يقومون بجمع الكمأ قبل عدة أيام.

يذكر أن مديرية الاستخبارات العسكرية تعمل بجهد مكثف لتقديم المعلومات الاستخبارية للقوات الأمنية وقوات التحالف الدولي عن الأماكن التي يتواجد فيها عناصر "داعش".

المصدر: موقع "السومرية نيوز"