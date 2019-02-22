تنظيم "داعش" يعدم أحد قادته لدعوته المدنيين تسليم أنفسهم لـ"قسد"

قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" يوم الجمعة، إن تنظيم "داعش" نفذ عملية إعدام بحق أحد قادته من الصف الثاني يحمل الجنسية العراقية.

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وأضاف المرصد أن التنظيم أعدمه على خلفية دعوته للمدنيين ومن تبقى في المزارع التي يتواجد فيها من تبقى من عناصر "داعش" للخروج وتسليم أنفسهم في مناطق "قوات سوريا الديمقراطية".

وأشار المرصد إلى أن التنظيم يحاول التشبث بالبقاء والوصول لصفقة تلبي شروطه بالخروج نحو مكان آمن تزامنا مع رفض دولهم استعادتهم، حيث نقل عن مصادر وصفها بالموثوقة أن عناصر التنظيم يرفضون الخروج ويفضلون الموت على الاستسلام.

كما منع "داعش" عملية خروج المدنيين المتبقين ضمن مناطق تواجد آخر مقاتليه في شرق الفرات.

المصدر: المرصد السوري