قوات سوريا الديمقراطية ترحب بقرار إبقاء جنود أمريكيين

رحبت "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال سوريا بقرار الولايات المتحدة إبقاء 200 جندي في سوريا بعد سحب قواتها، وقالت إن ذلك سيحمي منطقتهم وقد يشجع دولا أوروبية على أن تبقي قواتها أيضا.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في إدارة المنطقة التي يقودها الأكراد، عبد الكريم عمر: "نقَيّم قرار البيت الأبيض بالاحتفاظ بمئتي جندي لحفظ السلام في المنطقة... إيجابيا، ويمكن لهذا القرار أن يشجع الدول الأوروبية الأخرى، وخاصة بالنسبة لشركائنا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، أيضا على الاحتفاظ بقوات في المنطقة".

وأوضح أن بقاء هذه القوات في هذه المنطقة، إلى حين أن تحل أزمة البلد، "سيكون حافزا وداعما ووسيلة ضغط أيضا على دمشق لكي تحاول جديا أن يكون هناك حوار لحل الأزمة السورية".

هذا وقد أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" تضم 200 جندي في سوريا لفترة ما بعد انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

المصدر: رويترز