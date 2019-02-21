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مصر تطلب توضيحا من السعودية بشأن ادعاء بوجود مبيدات في البصل المصدر للمملكة

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مصر تطلب توضيحا من السعودية بشأن ادعاء بوجود مبيدات في البصل المصدر للمملكة
Globallookpress
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أكد وزير الزراعة المصري عز الدين أبو ستيت، صعوبة الاعتراض على جودة البصل المصري الذي تم تصديره إلى السعودية بوجود متبقيات مبيدات به.

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وأوضح أبو ستيت في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الخميس، أن هناك عددا من المبررات التي تؤكد براءته، منها أن المحصول يتم حصاده في شهر مايو، ولا يمكن بعد مرور 8 شهور على حصاده وتصديره كل هذه المدة أن يكون به متبقيات من المبيدات، فضلا عن أن الكميات المكتشف وجود متبقيات مبيدات بها تم جمعها من الأسواق السعودية.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه لم تصل إلى مصر بيانات رسمية بالشحنات المرفوضة، إذا كانت هناك رسائل مرفوضة، لافتا إلى أن جميع العينات التي تم سحبها من الأسواق المصرية أيضا أكدت أنها أقل من الحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات، وتم إبلاغ المستشار التجاري للسفارة المصرية لدى السعودية بكل هذه النتائج، وهو ما يعني انتفاء المسؤولية عن الصادرات المصرية من البصل فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.

وشدد على أن مصر تحتاج من الجانب السعودي توضيحا علميا ومستنديا حول أسباب رفض استيراد البصل المصري، مشيرا إلى أن القاهرة تواصل تنفيذ برامج تضمن عدم حدوث أي مشكلات تتعلق بتصدير أي حاصلات زراعية إلى الخارج فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، قد فرضت حظرا مؤقتا على استيراد سلعة البصل من مصر.

المصدر: المصري اليوم

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