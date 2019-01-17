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السعودية تفرض حظرا مؤقتا على استيراد البصل المصري

مال وأعمال

السعودية تفرض حظرا مؤقتا على استيراد البصل المصري
Reuters SHUBRA KHEIT
الحقول الزراعية في مصر
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فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، حظرا مؤقتا على استيراد سلعة البصل من مصر.

وقال مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالسعودية، سند حربي، في القرار الذي عمم الخميس، إن "الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات من شحنات البصل الواردة من مصر وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا، وبما تقتضيه المصلحة العامة".

من جهته، أشار مدير عام الإدارة العامة للمحاجر أسامة الصالح، إلى أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.

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وأشار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية أحمد العطار، إلى إنه "لم يرد إخطار رسمي بالقرار حتى الآن"، لافتا إلى أنه سيتم بحث القرار والتعرف على أسبابه، ومناقشة الأمر مع الجانب السعودي.

المصدر: وكالات

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