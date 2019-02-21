أردوغان: خطوات تركيا في سوريا والعراق أثارت انزعاج من لديهم حسابات قذرة تجاه المنطقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، إن الخطوات التي أقدمت عليها أنقرة حيال سوريا والعراق أثارت انزعاج من لديهم حسابات "قذرة" تجاه المنطقة.

وأوضح الرئيس التركي في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في ولاية دنيزلي غرب تركيا، أن الذين حاولوا تخويف تركيا بالتنظيمات الإرهابية وأسعار صرف العملات، لم يستطيعوا تحقيق أهدافهم.

وأضاف أن القوى التي كانت تصدر أوامرها لتركيا على مر سنين عديدة، تبدي حاليا انزعاجا من تحرك أنقرة بشكل مستقل.

وتابع قائلا: "أولئك الذين رهنوا الإرادة الشعبية في فترة الوصايات والذين كانوا يرون أنفسهم فوق الشعب، هم الآن منزعجون من الوقفة الصامدة للدولة التركية".

المصدر: الأناضول