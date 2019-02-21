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الإمارات تبرم عقودا دفاعية بقيمة مليارات الدولارات خلال معرض IDEX

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الإمارات تبرم عقودا دفاعية بقيمة مليارات الدولارات خلال معرض IDEX
Christopher Pike
معرض IDEX
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أكدت القوات المسلحة الإماراتية أنها أبرمت عقودا دفاعية بقيمة نحو 5.45 مليار دولار، خلال معرض IDEX الذي يختتم أعماله اليوم الخميس في أبوظبي.

وأعلن متحدث باسم الجيش الإماراتي اليوم أن قيمة العقود التي أبرمتها القوات المسلحة للبلاد خلال المعرض الدفاعي الأسبوع الجاري تبلغ 20 مليار درهم إماراتي (نحو 5.45 مليار دولار).

ووقع الجيش الإماراتي في آخر يوم المعرض عقودا بقيمة 268 مليون درهم مع شركات دولية، وأخرى قيمتها 135.1 مليون درهم مع شركات محلية.

الدولار = 3.6728 درهم إماراتي

المصدر: رويترز

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