الشركات الروسية تثبت حضورها بمعرض "آيدكس" في الإمارات

أعلن مسؤولان روسيان أن المنتجات العسكرية الروسية حظيت باهتمام واسع في معرض "آيدكس" في الإمارات، وأنها تنافس بقوة نظيرتها الأجنبية.

وصرح مدير "روس أبورون اكسبرت" الروسية، ألكسندر ميخييف، بأن شركته منفتحة للحوار والتعاون، وإنها تمتلك الخبرة اللازمة للعمل مع الدول العربية ودول الشرق الأوسط.

وقال ميخييف، على هامش معرض "آيدكس" في الإمارات: "ما يسعدنا أن الاختيار وقع البندقية الآلية الروسية كلاشنيكوف، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن الشركة تتطور بدينامكية، والطلب أصبح كبيرا على هذا السلاح لما فيه من مزايا من ناحية السعر والجودة والناحية التقنية، ويستخدم منذ عشرات السنين".

وأضاف أن "السعودية اتخذت قرارا بنقل كافة التقنيات المتطورة إلى المملكة، وأنها أدخلت البندقية الروسية إلى مجموعتها من الأسلحة، ونحن من جانبنا لدينا اهتمام كبير للعمل في هذه السوق".

واعتبر المسؤول الروسي، معرض "آيدكس" المقام حاليا في الإمارات، "واحدا من أهم المساحات الترويجية لشركتنا المصنعة للمعدات العسكرية البرية والأسلحة الخفيفة".

وأعرب ميخييف، عن أمله في أن تتمكن شركته من عرض منتجاتها الجديدة على أرضية المعرض، ومنها العربة القتالية الخاصة بالمظليين ودبابة "تي – 90" المحدثة، وكذلك المدرعات القتالية والأسلحة الخفيفة، وفي مقدمتها كلاشنيكوف من طراز "كا – 200".

وأشار إلى وجود تعاون ناجح مع الإمارات والسعودية، وبرامج عسكرية مع الكويت ومشاورات مع البحرين، بالإضافة إلى مشاريع تنفذ مع مصر.

من جهته، أكد مدير قسم التعاون الدولي في شركة "روستيخ" فيكتور كلادوف، أن معرض "آيدكس" يعتبر من أهم المساحات للشركة المصنعة للمعدات البرية والأسلحة الخفيفة.

وقال كلادوف: "يتم التركيز على الأسلحة الخفيفة والدبابات ومنظومات الصواريخ والقذائف الصاروخية بالإضافة إلى منظومات الدفاع الجوي".

وأضاف: "جناحنا يعرض، ولأول مرة خارج روسيا، منظومة بانتسر والمدفعية المضادة للأهداف الجوية".

وتابع كلادوف قوله: "نعول على أن النسخة البحرية من المنظومة الصاروخية، ستحظى بطلب كبير لدى بلدان المنطقة، خصوصا أنه يمكن نصبها وتركيبها على الزوارق الصاروخية والسفن المحلية الصنع".

وشدد المسؤول الروسي على أن لروسيا شركاء في المنطقة، وخصوصا في العراق والسعودية، ومصر، والجزائر، وسوريا، ولبنان، والأردن، بالإضافة إلى الدولة المضيفة الإمارات.

المصدر: RT