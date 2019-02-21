 
مباشر

قوات المشير حفتر تستخدم صواريخ "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات

أخبار العالم العربي

قوات المشير حفتر تستخدم صواريخ
Twitter
إطلاق صواريخ "كورنيت" الروسية من عربة " Cougar " الإماراتية في ليبيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhn1

قال الخبير العسكري الروسي، يوري لامين، إن منصة لصواريخ "كورنيت – إي" الروسية الصنع تم تركيبها على سقف عربة "Cougar" من تصنيع شركة Streit Group" الإماراتية الكندية.

إقرأ المزيد
سيف الإسلام القذافي
منسق الفريق السياسي لـ سيف الإسلام القذافي لـ RT: هذا ما نريده من روسيا

وأوضح الخبير لامين أن منظومة "كورنيت – إي" الروسية المضادة للدبابات اشترتها السلطات الليبية في عهد العقيد معمر القذافي. وكان الخبراء الأجانب قد رصدوا استخدامها من قبل الطرفين المتنازعين في الحرب الليبية منذ عام 2011.

وبشأن منصة "كورنيت – إي" المركبة على عربة "Cougar" قال الخبير الروسي إن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تتلقى دعما عسكريا، بما في ذلك المدرعات الخفيفة، من مصر والإمارات العربية، في حربها ضد الإرهابيين.

وأوضح أن منتجات شركة "Streit Group"، بما في ذلك عربات "Cougar" و"Spartan" المدرعتين بدأت تورد، حسب المعلومات الواردة من فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، إلى ليبيا منذ عام 2012 حيث كانت وزارة الداخلية الليبية تتسلمها.

وتستمر تلك المعونات العسكرية إلى الآن. ويبدو أن المدرعات ينتجها أحد المصانع في الإمارات العربية حيث تتمركز القدرات الإنتاجية الرئيسية لشركة "Streit Group" الإماراتية الكندية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سرقها من زوجها فسرقوها منه.. إيكاردي يشرب من الكأس ذاتها التي سقى منها صديقه ماكسي لوبيز