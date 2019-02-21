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بعد زيارته لباكستان والهند.. محمد بن سلمان يصل إلى الصين

أخبار العالم العربي

بعد زيارته لباكستان والهند.. محمد بن سلمان يصل إلى الصين
Saudi Press Agency
ولي عهد السعودية يصل إلى الصين في زيارة رسمية
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وصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى بكين صباح اليوم الخميس في زيارة رسمية للصين تستغرق يومين، ضمن جولته الآسيوية التي بدأها من باكستان ثم الهند.

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ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صورا للحظة وصول محمد بن سلمان لبكين، حيث كان في استقباله  نائب رئيس المجلس الاستشاري والسياسي في الصين، هي لي فونغ، والسفير السعودي في بكين، تركي الماضي، والسفير الصيني لدى السعودية، لي هوا شين، وعدد من المسؤولين.

يشار إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز زار بكين عام 2017. 

المصدر: وكالات

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