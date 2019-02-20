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مقتل شرطي عراقي وجرح آخر بإطلاق نار في كركوك

أخبار العالم العربي

مقتل شرطي عراقي وجرح آخر بإطلاق نار في كركوك
Reuters Ako Rasheed
الأمن العراقي في محافظة كركوك - أرشيف
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قتل رجل أمن عراقي، وجرح آخر بإطلاق نار عليهما من قبل مسلحين مجهولين في محافظة كركوك شمالي العراق.

وقال رائد في شرطة كركوك، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على عنصرين أمنيين أحدهما من الاستخبارات والآخر من الحشد الشعبي في منطقة حي الواسطي مقابل شقق الغاز في كركوك".

وأضاف أن "الحادثة أدت إلى مقتل أحدهما وجرح الثاني"، مبينا، أن "القوات الأمنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة أسبابه".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. 

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المصدر: RT

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