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بغداد تنفي اشتباك الجيش العراقي مع "داعش" في كركوك

أخبار العالم العربي

بغداد تنفي اشتباك الجيش العراقي مع
Reuters Thaier Al-Sudan
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نفت خلية الإعلام الأمني الحكومية، اليوم الأحد، وقوع اشتباكات بين الجيش العراقي وتنظيم "داعش" في كركوك.

وجاء في بيان للخلية: "ننفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قيام عصابات داعش الإرهابية بالاشتباك مع قوة من الجيش العراقي ووقوع ضحايا خلال هذا الاشتباك في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك".

وأضاف البيان أن "القوات المسيطرة على القاطع هي قوات الشرطة الاتحادية ولم يحصل أي اشتباك في هذا القاطع".

ودعت الخلية وسائل الإعلام إلى التواصل معها للتأكد من صحة المعلومات الواردة، كما أشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول العبث بأمن المواطنين وترويج الشائعات المغرضة.

المصدر: RT

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