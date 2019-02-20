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بغداد: نرفض أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على الآخرين

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بغداد: نرفض أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على الآخرين
AFP
رتل لكتائب "سيد الشهداء" التابعة للحشد الشعبي - أرشيف
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أكد مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض، أن بلاده ترفض أن تكون منطلقا للاعتداء على "الآخرين"، مشيرا إلى أن العراق على استعداد تام للتعاون مع دول المنطقة لمواجهة أفكار داعش.

وقال الفياض خلال كلمة له في المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره في بغداد: "مثلما تمكن العراق بجيشه وشعبه من الانتصار على داعش عسكريا، يجب أن تتعاون معنا جميع الدول من أجل القضاء على أفكار التنظيم ومصادر تمويله لحماية الحياة والأعراض من براثن الإرهاب".

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وأضاف رئيس هيئة الحشد الشعبي، أن "النصر على داعش تحقق بفضل فتوى المرجعية الدينية ووحدة الشعب العراقي، وكما نازلنا داعش عسكريا وأمنيا ننازله اليوم إعلاميا ونعريه لتحصين المجتمع فكريا وثقافيا"، مشيرا إلى أن "التعبئة الشعبية المقبلة ستكون لاجتثاث فكر داعش وتمويله للقضاء عليه بشكل كامل".

وجرت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام "داعش" وفكره في بغداد، بمشاركة أكثر من 150 خبيرا ومستشارا دوليا يمثلون أكثر من 60 دولة.

المصدر: RT

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