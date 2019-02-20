مركز الإعلام الرقمي العراقي: "داعش" يوجه عناصره باعتماد تطبيق Rocket Chat

كشف مركز الإعلام الرقمي العراقي الأربعاء، أن أعضاء في تنظيم "داعش" بدأوا في الأسابيع الماضية باستخدام تطبيق ومنصة جديدة للمراسلة الفورية تدعى Rocket Chat.

وقال المركز إن عدة مجموعات مرتبطة بتنظيم "داعش" أعلنت عن نفسها عبر قنوات تابعة لهم على تطبيق RocketChat، مشيرا إلى أن التطبيق هو خدمة للتراسل مفتوحة المصدر تُستخدم للمحادثة والتجارة وفيها خيارات متعددة لإنشاء القنوات والمجموعات.

وأضاف أن العديد من الوكالات الإخبارية المرتبطة بـ"داعش" حثت مناصري التنظيم على استعمال التطبيق، موضحة أن التنظيم ينشر الأخبار على هذا التطبيق قبل أن ينشرها على حسابات "تليغرام" التابعة له.

وبين المركز الرقمي أن حسابات التنظيم على المنصة وصلت في شهر يناير إلى أكثر من 700، وذلك لوجود سهولة في إنشاء الحساب.

وأوضح فريق التحليل في المركز أن أعضاء التنظيم بدأوا بالبحث عن تطبيقات جديدة للتراسل بعد حملة شنتها عليهم إدارات مواقع التواصل، وخصوصا تطبيق "تليغرام" الذي يقوم يوميا بإغلاق العديد من القنوات التابعة لـ"داعش"، ووصل عدد القنوات التي أغلقها في يناير 2019 إلى 9122 قناة.

#مركز_الاعلام_الرقمي : اعضاء في تنظيم داعش بدأوا خلال الاسابيع القليلة الماضية باستخدام تطبيق ومنصة جديدة للمراسلة الفورية بين الاشخاص تُدعى RocketChat . pic.twitter.com/1V1CQItQzp — مركز الاعلام الرقمي (@iraqDMC) 20 февраля 2019 г.

المصدر: مركز الإعلام الرقمي العراقي