 
مباشر

بلاغ بوجود قنبلة في منطقة إمبابة المصرية ينشر الرعب بين المواطنين

أخبار العالم العربي

بلاغ بوجود قنبلة في منطقة إمبابة المصرية ينشر الرعب بين المواطنين
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhls

سادت حالة من الخوف والذعر بين سكان شارع الوحدة في منطقة إمبابة الشعبية بمصر بعد العثور على جسم غريب بجوار مدرسة، وسارعت قوات الأمن المصرية إلى المكان لفحص الجسم الغريب.

إقرأ المزيد
مصر.. انتحاري "الدرب الأحمر" فخخ منزله قبل العملية

وحدثت الواقعة حوالى الساعة الثالثة من عصر الأربعاء، عندما عثر حارس المدرسة في شارع الوحدة على جسم غريب يشتبه في احتوائه على مواد متفجرة "قنبلة" ، ما دفعه إلى إبلاغ النجدة لتجنيب المنطقة كارثة.

وبعد إبلاغ قوات الأمن انتقلت إلى المكان على الفور، وتم تمشيط المنطقة وتبين أن البلاغ كاذب ولا توجد متفجرات.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة وصول قوات الأمن وتجمع الأهالي، ولم يتسن لـRT التأكد من صحته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سرقها من زوجها فسرقوها منه.. إيكاردي يشرب من الكأس ذاتها التي سقى منها صديقه ماكسي لوبيز