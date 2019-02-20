بلاغ بوجود قنبلة في منطقة إمبابة المصرية ينشر الرعب بين المواطنين

سادت حالة من الخوف والذعر بين سكان شارع الوحدة في منطقة إمبابة الشعبية بمصر بعد العثور على جسم غريب بجوار مدرسة، وسارعت قوات الأمن المصرية إلى المكان لفحص الجسم الغريب.

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وحدثت الواقعة حوالى الساعة الثالثة من عصر الأربعاء، عندما عثر حارس المدرسة في شارع الوحدة على جسم غريب يشتبه في احتوائه على مواد متفجرة "قنبلة" ، ما دفعه إلى إبلاغ النجدة لتجنيب المنطقة كارثة.

وبعد إبلاغ قوات الأمن انتقلت إلى المكان على الفور، وتم تمشيط المنطقة وتبين أن البلاغ كاذب ولا توجد متفجرات.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة وصول قوات الأمن وتجمع الأهالي، ولم يتسن لـRT التأكد من صحته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية