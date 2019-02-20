السودان.. إطلاق سراح أكثر من 2430 معتقلا منذ اندلاع الاحتجاجات

كشفت مصادر عدلية، اليوم الأربعاء، أن عدد الذين أطلق سراحهم منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في ديسمبر الماضي تجاوز 2430 من إجمالي 2650، فيما لاتزال بعض القضايا قيد التحري والمحاكمة.

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وقالت المصادر في تصريح لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية" إن الأجهزة الأمنية أطلقت سراح الطلاب والنساء المعتقلين في الأحداث بسرعة، باستثناء إجراءات قانونية تجاه الذين تم تحويلهم إلى السلطات القانونية.

ونفت وجود أي عمليات تعذيب بحق المعتقلين، مشيرة إلى أن الدليل على ذلك هو الإفادات الموثقة للمطلق سراحهم لوسائل الإعلام.

وقالت المصادر ذاتها إنها تحققت من وجود طرف ثالث يمارس القتل في التظاهرات بعد ورود معلومات قوية في هذا الصدد، مبينا أن بعض الوفيات داخل الاحتجاجات وبحسب التشريح ثبت أنها تمت بسلاح خرطوش لا تستخدمه القوات السودانية.

وأكدت المصادر انحسار الاحتجاجات بشكل كبير وذلك بعد أن تكشف الكثير من المعلومات عن مخططات لاستهداف أمن واستقرار البلاد.

المصدر: "المركز السوداني للخدمات الصحفية"