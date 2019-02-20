 
مباشر

السودان.. إطلاق سراح أكثر من 2430 معتقلا منذ اندلاع الاحتجاجات

أخبار العالم العربي

السودان.. إطلاق سراح أكثر من 2430 معتقلا منذ اندلاع الاحتجاجات
Reuters / Stringer
الاحتجاجات في السودان - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhlk

كشفت مصادر عدلية، اليوم الأربعاء، أن عدد الذين أطلق سراحهم منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في ديسمبر الماضي تجاوز 2430 من إجمالي 2650، فيما لاتزال بعض القضايا قيد التحري والمحاكمة.

إقرأ المزيد
الاحتجاجات في السودان
الإفراج عن 11 صحفيا‎ اعتقلوا خلال احتجاجات السودان

وقالت المصادر في تصريح لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية" إن الأجهزة الأمنية أطلقت سراح الطلاب والنساء المعتقلين في الأحداث بسرعة، باستثناء إجراءات قانونية تجاه الذين تم تحويلهم إلى السلطات القانونية.

ونفت وجود أي عمليات تعذيب بحق المعتقلين، مشيرة إلى أن الدليل على ذلك هو الإفادات الموثقة للمطلق سراحهم لوسائل الإعلام.

وقالت المصادر ذاتها إنها تحققت من وجود طرف ثالث يمارس القتل في التظاهرات بعد ورود معلومات قوية في هذا الصدد، مبينا أن بعض الوفيات داخل الاحتجاجات وبحسب التشريح ثبت أنها تمت بسلاح خرطوش لا تستخدمه القوات السودانية.

وأكدت المصادر انحسار الاحتجاجات بشكل كبير وذلك بعد أن تكشف الكثير من المعلومات عن مخططات لاستهداف أمن واستقرار البلاد.

المصدر: "المركز السوداني للخدمات الصحفية"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سرقها من زوجها فسرقوها منه.. إيكاردي يشرب من الكأس ذاتها التي سقى منها صديقه ماكسي لوبيز