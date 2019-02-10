 
مباشر

الإفراج عن 11 صحفيا‎ اعتقلوا خلال احتجاجات السودان

أخبار العالم العربي

الإفراج عن 11 صحفيا‎ اعتقلوا خلال احتجاجات السودان
Reuters
الاحتجاجات في السودان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lfsi

أطلق الأمن السوداني سراح 11 صحفيا جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

إقرأ المزيد
الرئيس السوداني عمر البشير
الخرطوم تعد بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين اليوم

وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية، أمس السبت، إن: "الأمن أطلق سراح الصحفيين المحتجزين إنفاذا لقرار الرئيس عمر البشير".

وأضاف أن: "عدد المفرج عنهم بلغ 11 صحفيا، بينهم رئيسة تحرير صحيفة الميدان (تابعة للحزب الشيوعي السوداني) إيمان عثمان".

من جهته، ثمن نائب رئيس اتحاد الصحفيين، محمد الفاتح، إطلاق سراح الصحفيين، معتبرا أن: "الخطوة تصب في إطار احترام المهنة وتؤدي إلى الاستقرار والابتعاد عما ينتهك الأمن العام ومصلحة الوطن".

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات، مأمون حسن إبراهيم، إن إطلاق سراح الصحفيين الموقوفين أثناء الأحداث، سيتم "خلال الساعات القليلة المقبلة".

ويوم الأربعاء الماضي، تعهد الرئيس عمر البشير بإطلاق سراح كل الصحفيين الموقوفين.

المصدر: "المركز السوداني للخدمات الصحفية"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في تونس.. أهانته بسبب بشرته السمراء فكانت عقوبتها السجن