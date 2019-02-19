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عبد المهدي: العراق معني بتطهير آخر جيب لداعش في سوريا

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عبد المهدي: العراق معني بتطهير آخر جيب لداعش في سوريا
Reuters Thaier Al-Sudani
رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي
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أكد رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، أن بلاده معنية بتطهير آخر جيب لتنظيم "داعش" في سوريا.

وقال عبد المهدي في تصريح مقتضب خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "العالم اليوم أكثر أمنا وسلما بسبب التضحيات التي بذلها العراقيون في القضاء على داعش".

وبحث عبد المهدي، قبل يومين، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، الجهود المبذولة للقضاء على بقايا تنظيم "داعش" في سوريا.

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وينفذ الطيران العراقي بشكل مستمر عمليات قصف داخل الأراضي السورية ضد أوكار عناصر التنظيم، بينما تقوم المدفعية العراقية من جهتها، بقصف آخر من داخل الأراضي العراقية.

المصدر: RT

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