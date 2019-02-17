عبد المهدي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

استقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم في بغداد، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، بمناسبة انتهاء مهمته.

وأضاف المكتب في بيان أنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون في مجالي الحرب ضد تنظيم داعش والتدريب، والتطورات الإيجابية التي يشهدها العراق وتوجهات الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار وإعمار المدن المحررة والمتضررة، إلى جانب جهود القضاء على بقايا داعش في سوريا.

وحضر اللقاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، والجنرال بول لا كامرا قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، والفريق أول الركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش العراقي.

من جهته تحدث مصدر حكومي عراقي لـ RT، اليوم الأحد، عن هدف زيارة الجنرال فوتيل، وقال المصدر إن "فوتيل سيبحث مع المسؤولين الأمنيين في البلاد، تأمين الحدود العراقية السورية، وإطلاع الجانب العراقي على معلومات عن العمليات الأخيرة للتحالف الدولي ضد داعش في سوريا".

وأضاف أن "المباحثات ستركز أيضا على نقل القوات الأمريكية من سوريا إلى العراق وأماكن انتشارها وموقف الحكومة العراقية من ذلك، بالإضافة إلى مواقف الأحزاب السياسية".

المصدر: RT