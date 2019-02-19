لبنان.. توقيف أشخاص اعتدوا على مقر الكتائب وأحرقوا صورة جعجع

تمكنت قوات الأمن اللبناني من إلقاء القبض على 3 شباب، اتهمتهم بالاعتداء على مقر حزب الكتائب اللبنانية وحرق صورة زعيمه سمير جعجع.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين "3 لبنانيين، لا يزال أحدهم فارا، وسوري، اعترفوا بقيامهم بتنفيذ هجوم على مقر الكتائب، وحرق صورة جعجع، بتحريض من أحدهم وهو لبناني (من مواليد عام 1995)، والذي طلب من البقية القيام بذلك، وأعطاهم مبلغا ماليا لشراء الوقود بغية إحراق صورة جعجع، كما زودهم بقنبلة "مولوتوف" لرميها على مركز الكتائب في منطقة ميرنا الشالوحي".

قوى الامن: توقيف محرض و3 متهمين باحراق صورة لجعجع في النبعة والقاء قنبلة مولوتوف على بيت الكتائب في ميرنا الشالوحيhttps://t.co/6U5rKiOdbl

⁦@DRSAMIRGEAGEA⁩ — National News Agency (@NNALeb) February 19, 2019

وأعلن مصدر أمني لبناني، مساء الاثنين، أن مجهولين أحرقوا صورة سمير جعجع في محلة النبعة، وألقى آخرون قنبلة "مولوتوف" على مركز حزب الكتائب اللبنانية في محلة ميرنا الشالوحي، ما أدى إلى حالة من الفوضى والتوتر.

وكثفت، على الفور، الدوريات الأمنية في المنطقة من عمليات التحري والبحث التي قادت إلى التعرف على الأشخاص الفاعلين وإلقاء القبض عليهم، وضبطت دراجتين آليتين استخدمهما المهاجمون.

وأكدت المصادر الأمنية أن أحد المتهمين لا يزال متواريا عن الأنظار.

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية