هل تزوجت الفنانة المصرية أنغام سرا؟

اهتمت وسائل الإعلام المصرية، بنبأ ما أسمته زواج الفنانة المصرية المشهورة أنغام سرا من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

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وأكدت وسائل الإعلام أن أنغام تزوجت من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، الذي تعاون معها في ألبومها الأخير، بعنوان "حالة خاصة جدا"، حيث وزع لها 6 أغان في هذا الألبوم، المقرر طرحه في 21 فبراير الحالي.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" المصرية، أن الزواج تم خلال الأسابيع الماضية، وأن الاثنين سافرا بعدها إلى السعودية لأداء العمرة، ثم لقضاء شهر العسل في باريس في 19 يناير وهو يوم عيد ميلاد أنغام.

وكتب أحمد إبراهيم على فيسبوك: "استمتعت جدا بالتجربة خصوصا تسجيلي صوتك لكل أغاني الألبوم، مبروك أنغام أقرب شغل لقلبي خلال مشوار 17 سنة".

المصدر: اليوم السابع