مستشار عبد المهدي: واشنطن أبلغتنا أن انسحابها من سوريا سيكون قبل أول نيسان

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، عبد الكريم هاشم مصطفى، أن واشنطن وبغداد اتفقتا أن يكون سحب القوات الأمريكية من سوريا عبر الأراضي العراقية، وقبل الأول من شهر نيسان القادم.

وقال مصطفى لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء على هامش مؤتمر منتدى فالداي الدولي حول الشرق الأوسط: "هم (العسكريون الأمريكيون) سيمرون عبر الأراضي العراقية​​​. بالطبع يوجد اتفاق بيت العراق والولايات المتحدة حليفتنا، حول انسحابهم من سوريا قريبا وسيسيرون عبر الأراضي العراقية، بتصريح من السلطات العراقية".

وأضاف مصطفى أن الولايات المتحدة أكدت لبغداد أن الانسحاب سيكون في موعد أقصاه الأول من أبريل، بالقول: "يجب أن يتم كل شيء قبل الأول من أبريل، هذا ما قالته لنا الولايات المتحدة. بمجرد أن تنتهي عملياتهم شرق الفرات والباغوز، فسوف يبدؤون بسحب قواتهم".

المصدر: سبوتنيك