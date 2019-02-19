مصدر أممي: "داعش" يحاصر 200 أسرة في سوريا

ذكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أن هناك نحو 200 أسرة محاصرة في منطقة صغيرة في سوريا لا تزال تحت سيطرة "داعش" الذي يمنعها من الفرار شمال شرقي سوريا.

وأضافت باشليه في بيان لها اليوم الثلاثاء: "كثير منها (الأسر)... لا يزالون يتعرضون كذلك لضربات جوية وبرية مكثفة من التحالف الذي تقوده واشنطن وقوات سوريا الديمقراطية حليفته على الأرض".

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وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم باشليه في إفادة صحفية إن القانون الدولي يلزم "قوات سوريا الديمقراطية "قسد" باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين المتواجدين مع المقاتلين الأجانب.

وأعلنت "قسد" قبل أيام أنها شارفت على دحر فلول "داعش" في قرية الباغوز بريف دير الزور، مؤكدة تطهير المنطقة منهم "في وقت قصير جدا".

المصدر: رويترز