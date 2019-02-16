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"قسد" تشارف على تطهير شرقي سوريا بالكامل من "داعش"

أخبار العالم العربي

RT
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قال جيا فرات قائد هجوم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على آخر معقل لـ"داعش" في شرقي سوريا اليوم، إن قواته شارفت على دحر فلول التنظيم وتطهير المنطقة منهم "في وقت قصير جدا".

وأضاف فرات للصحفيين أن قواته المدعومة من الولايات المتحدة ،تحاصر عناصر التنظيم من جميع الجهات في حي صغير بقرية الباغوز، وأن نهايتهم صارت قريبة.

RT
RT
RT
RT

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن الجمعة الماضي أنه سيدلي ببيان هام حول سوريا خلال الساعات الـ24 المقبلة.

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المصدر: رويترز

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