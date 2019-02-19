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واشنطن تقطع الحبل بـ"قسد"

أخبار العالم العربي

واشنطن تقطع الحبل بـ
Reuters
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التقى رئيس القيادة المركزية الأمريكية جوزيف فوتيل أمس الاثنين عبدي مظلوم قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ذات الأغلبية الكردية الناشطة شمال شرقي سوريا وخيّب آماله.

ورفض الجانب الأمريكي خلال اللقاء طلب الأكراد بأن يبقى قسم من قوات التحالف الدولي في سوريا بقوام 1500 فرد لمواصلة قتال فلول داعش، لكن فوتيل شدد على أن واشنطن ستسحب قواتها من سوريا، تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من جانبه، قال مظلوم إن فوتيل سيدرس اقتراحه، لكن الأخير عاد وأكد للصحفيين أن واشنطن عازمة على سحب قواتها بالكامل من سوريا.

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وطالب مظلوم أيضا، بإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تكون محاذية للحدود مع تركيا وبعمق 5 كم في سوريا تبقى تحت مراقبة القوات الدولية.

المصدر: سي إن إن

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