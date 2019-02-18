الحوثيون: ننتظر إشارة البدء لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) محمد عبد السلام عن استعدادهم لتنفيذ خطة إعادة الانتشار في الحديدة، واتهم الطرف الآخر بعرقلة تنفيذ الخطة.

وكتب عبد السلام في حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين: "وفقا لتفاهماتنا السابقة عبر ممثلينا في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة وبعد حصول تقدم في التفاهم على إعادة الانتشار في المرحلة الأولى كان من المفترض أن يبدأ التنفيذ صباح يومنا هذا الاثنين وتهيأت قواتنا لتنفيذ إعادة الانتشار وتم إبلاغ رئيس لجنة التنسيق المشتركة جهوزيتها لذلك".

وفقالتفاهماتنا السابقه عبر ممثلينا في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة وبعد حصول تقدم في التفاهم على اعادة الانتشار في المرحلة الاولى كان من المفترض ان يبدأ التنفيذ صباح يومنا هذا الاثنين وتهيأت قواتنا لتنفيذ اعادة الانتشار وتم إبلاغ رئيس لجنة التنسيق المشتركةجهوزيتها لذلك — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) February 18, 2019

وتابع عبد السلام: "إلا أنه ونتيجة لعودة الطرف الآخر إلى إثارة مواضيع أخرى خارج ما سبق الاتفاق عليه طلب منا رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار مايكل (لوليسغارد) التريث حتى يستمر في محاولاته مع الطرف الآخر على أن نستلم منه إشارة وموعد البدء".

الا انه ونتيجة لعودة الطرف الاخر الى اثارة مواضيع اخرى خارج ما سبق الاتفاق عليه طلب منا رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار مايكل التريث حتى يستمر في محاولاته مع الطرف الاخر على ان نستلم منه إشارة وموعد البدء ومازال فريقنا منتظرا لذلك — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) February 18, 2019

وأضاف المتحدث باسم الحوثيين: "ما زال فريقنا ينتظر".. "نأمل أن يتلقى فريقنا إشارة البدء هذا المساء حتى يتسنى لنا البدء في تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ابتداء من صباح الثلاثاء".

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وكان طرفا النزاع في اليمن قد اتفقا الأحد على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة التي قدمها رئيس لجنة التنسيق المشتركة الجنرال مايكل لوليسغارد.

المصدر: RT