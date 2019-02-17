مراسلنا: الحوثيون يوافقون على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة

أفاد مراسلنا بأن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) وافقوا على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة التي تقدم بها رئيس لجنة التنسيق الجنرال مايكل لوليسغارد.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة برئاسة لوليسغارد خرجت بتوافق حول المرحلة الأولى لإعادة الانتشار بمدينة وميناء الحديدة والخطوط العريضة للمرحلة الثانية وآلية المراقبة والتنفيذ للفترة المقبلة.

وقال مصدر عسكري في الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، إن اللجنة "أنهت، اليوم الأحد، لقاءات الجولة الرابعة والتي انعقدت على مدى يومين برئاسة الجنرال لوليسغارد وبحضور ممثلي الحكومة وجماعة أنصار الله".

يتبع..