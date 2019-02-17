عبد الملك الحوثي يبحث مع المبعوث الأممي اتفاق السويد

التقى زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عبد الملك الحوثي اليوم الأحد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.

وكتب المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام في صفحته على موقع "فيسبوك" بهذا الصدد: "خلال اللقاء ناقش الجانبان المسار المتعلق بتنفيذ اتفاق السويد وما توصلت إليه لجنة التنسيق المشترك حيث أبدى ممثلو الوفد الوطني في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار كل الحرص والجدية لتنفيذ الاتفاق".

وأضاف المتحدث باسم الحوثيين أن عبد الملك الحوثي أكد "الاستعداد للسلام وتنفيذ الاتفاق"، وانتقد "رفض الطرف الآخر المستمر لما قد تم الاتفاق عليه وآخر ذلك تعنتهم تجاه الخطة التي قدمها رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار وعدم جهوزيتهم الحقيقية في التقدم بملف الأسرى".

واتهم الحوثي الطرف الآخر في اتفاقات السويد بأنه "غير جاد للسلام ولا حريص عليه" و"يعرقل المسائل التي تم الاتفاق عليها".

ولم يذكر المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" مكان عقد اللقاء.

المصدر: RT