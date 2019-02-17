ليبيا.. حكومة الوفاق تطلق سراح رئيس جهاز الأمن الخارجي في عهد القذافي (صور)

أفرجت الجهات الأمنية الليبية في طرابلس عن أبو زيد عمر دوردة رئيس جهاز الأمن الخارجي في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وأكدت مصادر ليبية إفراج حكومة الوفاق عن دوردة أهم المسؤولين في النظام الليبي السابق، ومغادرته سجنه في طرابلس الذي قضى فيه ثمانية أعوام، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن دوردة غادر مطار معيتيقة بطرابلس متوجها إلى تونس.

من جهته أفاد موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" بأن دوردة وصل إلى مطار تونس قرطاج الدولي على متن طائرة تابعة لشركة طيران "الأجنحة" الليبية في رحلتها رقم YL800، حيث كان في استقباله القنصل الليبي محمد المرداس.

ونشرت "بوابة إفريقيا الإخبارية" صورا وثقت لحظة وصول دوردة إلى العاصمة تونس.

وأطلق سراح دوردة مؤخرا رغم إصدار مكتب النائب العام في طرابلس أمرا الإفراج الصحي عنه منذ منتصف 2018.

ويعد دوردة أحد أبرز المؤيدين لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حيث شغل مناصب كثيرة أبرزها منصب رئيس الوزراء بين عامي 1990 و1994، ومنصب وزير الإعلام والثقافة، وعمل وكيلا لوزارة الشؤون الخارجية، وممثلا لليبيا لدى الأمم المتحدة، وختم حياته السياسية رئيسا لجهاز الأمن الخارجي (المخابرات الليبية)، قبل أن يتم اعتقاله في 11 سبتمبر 2011 وإيداعه بسجن الهضبة حيث جرت محاكمته مع شخصيات سياسية وأمنية أخرى، علما أنه حكم عليه بالإعدام في أكتوبر 2015.

المصدر: وكالات