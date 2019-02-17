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بلاغ في المحكمة ضد مدون مصري أعلن الردّة

أخبار العالم العربي

بلاغ في المحكمة ضد مدون مصري أعلن الردّة
المصريون
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قدم المستشار المصري هيثم عباس بلاغا ضد مدون الفيديوهات الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي شادي سرور، يتهمه فيه بازدراء الدين الإسلامي.

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وكتب عباس على صفحته: تقدمت ببلاغ ضد شادي سرور بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، ولوصفه الدين الحنيف بأنه رمز للعنصرية.

وكان شادي سرور أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي قد أعلن أمس الأول ارتداده عن الدين الإسلامي بسبب ما قال إنه "العنصرية، والجحود، في قلوب الناس الذين من المفترض أنهم مؤمنون بالله".

المصدر: "المصريون"

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كلمة للرئيس السوري بشار الأسد