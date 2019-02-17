هذه وعود "الإدارة المحلية" للمحافظات السورية

الدعم المالي، الرسوم والضرائب، وضع الأملاك والأبنية المرخصة، هي بعض قضايا عرضها رؤساء المجالس المحلية في المحافظات السورية، في اجتماعهم مع وزير الإدارة المحلية والبيئة والمحافظين.

الموقع الرسمي للإدارة المحلية على الفيسبوك، نشر معظم تلك المطالب، إضافة إلى الوعود التي أطلقها المسؤولون في الاجتماع، ومنها:

وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف كشف أن القانون المالي الذي سيصدر قريباً سيحل مشكلة الملكيات في بعض المحافظات، وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان في الوزارة بالتنسيق مع المصالح العقارية لحل تشابك الملكيات وتصويب موضوع التراخيص من الناحية القانونية بالشراكة مع وزارة العدل.

وبشأن دعم البلديات وتخصيص جزء من رسوم رخص البناء للمجلس البلدي قال معاون وزير الإدارة المحلية معتز قطان إن "الوزارة قدمت إعانات مالية بمقدار 10 ملايين ليرة لكل بلدية محدثة لمساعدتها للنهوض بأعمالها الأساسية.

محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم قال إن هناك مخططات تنظيمية تعد لعدد من المناطق في المحافظة منها بلدة زملكا.

محافظ دمشق عادل العلبي أكد أن العمل جار لتأمين مصادر مياه جديدة للمدينة وتنفيذ مشاريع لدرء السيول في المحافظة وخاصة في مناطق جبل قاسيون.

الماروتا والغراند

وكان للمشاريع "السياحية السكنية" حصة من النقاش في الجلسة إذ طالب العلبي بضرورة تعميم ما وصفها بـ "التجربة الناجحة لمشروع "ماروتا سيتي" لإعادة الإعمار في سوريا" وهو مشروع تنجزه شركة "دمشق القابضة" في منطقة خلف الرازي وبساتين كفر سوسة.

وتُعد الشركة تعد نوعاً من "التشاركية" بين القطاعين العام والخاص، إذ أن محافظة دمشق هي التي أسست الشركة، ومحافظ دمشق رئيس لمجلس إدراتها، وتدخل في مشاريع مشتركة مع عدد من رجال الأعمال.

كما شهدت الجلسة عرض ما نُفذ من مشروع "غراند تاون" على طريق مطار دمشق وتم عرض "أهميته في استقطاب الفعاليات السياحية والثقافية والاقتصادية"

ويُعد مشروع "غراند تاون" أحد أبرز الاستثمارات المسجلة باسم رجل الأعمال خالد الزبيدي الذي تناقلت صفحات ووسائل إعلام تصريحاً أدلى به للتلفزيون السوري يقول إن بعض البيوت في المدينة ستخصص "للطبقة دون الوسط"

ويقع مشروع "غراند تاون" السياحي، ضمن محيط مدينة المعارض وقصر المؤتمرات على طريق مطار دمشق الدولي.

وفي وقت لاحق ألقى الرئيس السوري بشار الأسد خطابا أمام المحافظين ورؤساء المجالس المحلية.

المصدر: صفحة "وزارة الإدارة المحلية" على الفيسبوك