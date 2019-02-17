 
مباشر
عاجل
كلمة للرئيس السوري بشار الأسد

وزير الدفاع اللبناني لنظيره التركي: وجودكم في سوريا احتلال

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع اللبناني لنظيره التركي: وجودكم في سوريا احتلال
BEN STANSALL / AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgy7

أبلغ وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب نظيره التركي خلوصي آكار تحفظ لبنان على إعلان أنقرة عن "منطقة آمنة" شمالي سوريا، معتبرا أن أي وجود تركي في سوريا دون موافقة دمشق، يعد احتلالا.

واجتمع بو صعب مع نظيره التركي آكار على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وبحثا "المنطقة الآمنة" بين سوريا وتركيا، وأعرب بو صعب عن تحفظه على هذا الموضوع معتبرا أن "المنطقة الآمنة لن تكون الحل المطلوب، بل ستشكل ملاذا آمنا للإرهابيين".

وقال الوزير اللبناني: أي وجود تركي على الأراضي السورية دون موافقة الدولة السورية غير مرحب به وغير شرعي ويعتبر احتلالا.

كما طالب بو صعب نظيره آكار، بالمساعدة والتعاون من أجل كشف مصير المطرانين المخطوفين على الحدود التركية السورية، ووعده الأخير بمتابعة الأمر عبر مديرية مخابرات بلاده وتزويد الوزير بو صعب بمجريات المتابعة.

كما بحث بو صعب مع آكار إمكانية توقيع اتفاقية تعاون عسكري جديدة بين البلدين وتلقى الدعوة لحضور معرض الصناعات الدفاعية في تركيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كلمة للرئيس السوري بشار الأسد