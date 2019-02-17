سحر أم مخدرات.. تكهنات روّاد التواصل في تفسير حالة هستريا غريبة أصابت طالبات مغربيات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب تسجيل فيديو يظهر إصابة تلميذات إحدى مدارس مدينة الدار البيضاء بنوبات من الصراخ الهستيري والهلوسة.

ونشر رواد التواصل الفيديو الذي يظهر الفتيات بوضع هستيري وحالة بكاء وانهيار، واختلف الرواد في تقييم الحادث، فمنهم من رجح أن التلميذات تناولن مخدرا يسمى "الفلاكا" ويغيّب من يتعاطاه عن الواقع ليتصرف بشكل هستيري، فيما رجح آخرون أن ما حصل للتلميذات له علاقة بالسحر والشعوذة.

المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم في المغرب فاطمة وهمي نفت بتصريح لقناة "بي بي سي" البريطانية ما يشاع عبر مواقع التواصل مؤكدة أن الأمر يتعلق بحالة بكاء هستيرية لإحدى التلميذات بالقسم، لتلحق بها باقي التلميذات دون معرفة الأسباب أو الدوافع لهذا السلوك.

حالة هستيريا جماعية تصيب فتيات بإحدى المدارس في المغرب ، وناشطوا مواقع التواصل يرجحون إصابتهم بالسحر الأسود أو تعاطيهم الفلاكا ، تعرف على التفاصيل (فيديو)https://t.co/1GiXXEwnajpic.twitter.com/cc1uixnQ2p — شات زركشات (@Zarkachat_fun) 13 февраля 2019 г.

انتبهو من هذه الحلواء هستروا البنات منها

حلوا الفلاكا. pic.twitter.com/1WnFGLcSgd — ابو منصور. (@Abo_Mansour6) 14 февраля 2019 г.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي