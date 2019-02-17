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سحر أم مخدرات.. تكهنات روّاد التواصل في تفسير حالة هستريا غريبة أصابت طالبات مغربيات

أخبار العالم العربي

سحر أم مخدرات.. تكهنات روّاد التواصل في تفسير حالة هستريا غريبة أصابت طالبات مغربيات
Gettyimages.ru
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب تسجيل فيديو يظهر إصابة تلميذات إحدى مدارس مدينة الدار البيضاء بنوبات من الصراخ الهستيري والهلوسة.

ونشر رواد التواصل الفيديو الذي يظهر الفتيات بوضع هستيري وحالة بكاء وانهيار، واختلف الرواد في تقييم الحادث، فمنهم من رجح أن التلميذات تناولن مخدرا يسمى "الفلاكا" ويغيّب من يتعاطاه عن الواقع ليتصرف بشكل هستيري، فيما رجح آخرون أن ما حصل للتلميذات له علاقة بالسحر والشعوذة.

المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم في المغرب فاطمة وهمي نفت بتصريح لقناة "بي بي سي" البريطانية ما يشاع عبر مواقع التواصل مؤكدة أن الأمر يتعلق بحالة بكاء هستيرية لإحدى التلميذات بالقسم، لتلحق بها باقي التلميذات دون معرفة الأسباب أو الدوافع لهذا السلوك.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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